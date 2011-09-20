金主要求希腊缩小公共部门 雅典称接近达成协议

* 国际货币基金组织(IMF)称,希腊必须缩小公共部门

* 希腊与欧盟/欧洲央行及IMF的电话会议将于周二恢复

* 希腊财政部官员称已经接近达成协议

* 金融市场受希腊疑虑、欧盟不作为及德国选举结果冲击

* 柏林地方选举失利削弱默克尔地位

路透雅典9月19日电---国际金主周一向希腊表示,其必须缩小公共部门并改善税收,藉以避免在数周之内耗尽资金,而投资人则是因为欧洲的政治挫折而出脱高风险的欧元区资产.

在与金主进行电话会议过後,希腊一名财政部官员称其已经接近达成协议以继续取得纾困资金,不过"仍有些工作要做."

美国股市尾盘回升,受可能达成协议的消息激励.

希腊财政部长Evangelos Venizelos与欧盟和国际货币组织(IMF)的高阶官员召开电话会议,希腊方面称这是一场"建设性的和实质性的"会谈.此前雅典方面已承诺将尽量采取必要的节约措施,以赢取下一阶段的援助金.

在周二傍晚恢复举行会谈之前,IMF驻希腊代表提出雅典当局必须采取的措施,以在下月取得80亿欧元的援助金,应付派发薪资及退休金之需.

"主动权掌握在希腊手上.执行是重点."IMF官员Bob Traa在一场经济会议上表示.

Traa指出,需要采行额外的节约措施以将公共赤字削减至可承受的水平,并降低公共部门所占据的资源,暗示其需裁员、降薪及减少退休金,在此同时还需改善税款徵收情形,而非进一步加税.

Venizelos表示,希腊将做出一切必要措施以取得更多援助资金,但不容许自身成为欧元区决策人士未能解决区域债务问题的代罪羔羊.

希腊违约疑虑导致欧洲股市及欧元大跌,因欧盟各国财政官员周末会谈未能就解决欧洲债务危机的新措施达成协议,且德国总理默克尔所属政党再次在区域选举中受挫.

意大利及西班牙公债收益率(殖利率)进一步升至5%上方,尽管欧洲央行六周来持续买进以求市场回稳,这显示市场压力日增.二线国家公债违约保险成本亦升高.

"月底之前全球金融市场波动恐将加剧,因要求希腊及其他国家执行改革的压力将会更形沉重."芝加哥BMO Capital Markets全球汇市分析师Andrew Busch表示.

欧元区债务危机如今已经成为全球政界人士的关注焦点,其中美国更敦促欧洲各国领袖提出更多激进的措施.

"更大的新一波风险临近.金融市场及信心溃散,可能导致开发中国家投资下滑,当地消费者也有可能退缩."世界银行行长佐利克表示,本周稍晚20国集团(G20)将召开会议,而IMF和世界银行也将在华盛顿开会.

雅典当局表示,若未能取得下一阶段的援助贷款,则将在10月中旬耗尽资金,导致其无法支应公务员薪资及退休金,也无法支付帐款.

若希腊违约,则将会有扩散至意大利等较大规模欧元区经济体的风险,同时也让持有大量希腊曝险部位的欧洲银行业者受到重挫.

财政部表示,尚未预定在与国际金主举行电话会议後或在周二召开内阁会议.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)在最後一刻取消访问华盛顿及联合国行程,并返国处理危机事宜.

一名高阶希腊政府官员向路透表示,欧盟/IMF检查员预期上周提出的新地产税的税收可能只有今年预定目标20亿欧元的一半.

希腊媒体公布了15项的节约措施,据媒体称这是欧盟/欧洲央行及IMF批准下一批援助的条件.

这些举措包括另外裁减20,000名政府雇员、削减或冻结政府工资和养老金、提高取暖油税率、关闭亏损的国有企业、降低医疗支出并加速私有化进程.

欧盟执委会称,并未要求雅典在先前达成的改革计划基础上增加撙节举措.

欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj在布鲁塞尔表示,"目前讨论的是如何全面实现已经达成一致的目标."

浏览欧元区危机图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**缺少公众支持**

IMF的Traa承认,IMF/EU救援计划缺乏公众支持,并称希腊经济比预计的还要疲弱,应给予更多的时间进行调整.

他表示希腊经济今年料将萎缩5.5%,明年将萎缩2.5%.

当被问及希腊能否获得下一批贷款时,该国财长Venizelos对路透称,"是的,当然."

许多经济学家和投资者认为,希腊即便获得下一批贷款,数月内也不可避免债务违约--目前该国债务规模与国内生产总值(GDP)之比超过了150%.

前IMF总裁施特劳斯-卡恩周日在接受法国电视台采访时表示,希腊必须削减债务,政府和民间债权人应现在就承担起损失,而不是拖延时间.

他对TF1电视表示,"(欧盟)政府并未解决问题,他们只是将问题拖延下去,雪球不断增大,问题愈发严重."

上周末德国政坛又一起政治震撼,更加重了希腊问题的不确定性.

德国总理默克尔所属中间偏右执政联盟周日遭遇今年来第六次地方选举失利,引发人们对其所领导政府的稳定性,及其推动更多欧元区援助举措能力的质疑.

默克尔执政联盟成员自由民主党在柏林市议会选举中大败,仅获得1.8%的票数.柏林地方选举结果似乎令谨慎的默克尔,在采取大胆行动来捍卫欧元方面的回旋馀地减少.

巴伐利亚基督教社会联盟(CSU)和德国自民党领导人都引起了希腊可能违约且可能必须离开欧元区的预期,不顾默克尔有关扰乱市场的指责.

默克尔周一表示,如果欧元区成员国因面临困境而被逐出,那麽这将发出一种灾难性的政治信号.取而代之的是,她提倡采取更加强硬的规则,以迫使欧元区各国遵守预算纪律.

德国国会议员将在9月29日就欧元区领导人7月同意的改革议案进行表决.此议案将允许欧洲金融稳定机构(EFSF)在二级市场购买公债,为各成员国提供预防贷款,并贷款给需要充实资本的银行.

默克尔坚持认为该案将过关."我们当然打算通过我们在国会的多数席位来通过此项议案......我相信将会如此,"她称.

美国财长盖特纳在波兰弗罗茨瓦夫会议上施压欧元区财长,要求他们采取更加强劲的行动来阻止主权债务危机蔓延,但此举显然是徒劳无功.(完)