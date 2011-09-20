浙江晶科能源公司就污染事件道歉

路透中国海宁9月19日电(记者 Royston Chan)---浙江晶科能源有限公司周一就其有毒废料所引发的问题致歉，并承诺提出妥善处理方案。

多达500名民众上周四开始抗议这家位于浙江海宁的太阳能电池板制造厂造成的污染。该厂隶属于浙江晶科能源控股有限公司(JKS.N)。

官方媒体报导称，抗议者冲入厂内，将汽车掀翻，直到警方抵达现场驱散人群。该厂的污染物造成附近一条河流中大量鱼类死亡。

中新社报导称，有20人因扰乱公共秩序、盗窃和破坏财产罪被拘押。

该公司发言人在新闻发布会上表示：“浙江晶科能源有限公司一直重视环境问题并遵守国家有关要求。”

“在此过程中，此事还是发生了，酿成这样的法律後果，我们有不可推卸的责任。”公司在此“诚挚地道歉”，并将采取“恰当”措施清理污染。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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