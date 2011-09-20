中国股市盘前看点--9月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议.

--欧洲央行管理委员会及全行委员会议.

--希腊总理帕潘德里欧在彼得森国际经济研究所就希腊债务危机发表演说.

**宏观经济及政策面**

--世行首席经济学家林毅夫称,中国保持较快增长是对全球经济的最大贡献,但中国的通货膨胀和资产泡沫问题必须得到高度重视,政府政策要保持一定灵活性.

--2011年以来,已有26家中国公司从美国三大市场退市,约占中概股总数的近十分之一,退市方式包括退到OTCBB继续交易,退至美国粉单市场,甚至完成私有化.

**重点行业和公司**

--据报导,中国新华人寿"A+H"IPO总体融资规模可能缩水;新华人寿拟在10月中旬接受香港交易所的聆讯後,希望在11月底之前实现H股上市,而A股或会延後.

--一位知情人士透露,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.

--中国北车601299.SS称,公司近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元人民币,占到公司2010年主营收入的11.69%.

--金科股份(000656.SZ)计划在在9-12月期间新增土地储备投资总额度不超过60亿元.

**海外动向**

--美国股市周一收跌,但尾盘反弹,之前对希腊可能出现债务违约的担忧因该国可能与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行就下批救助贷款达成交易的消息而消退.道琼工业指数收跌108.08点,或0.94%,报11,401.01.

**关键点位**

--沪综指下试2,400点.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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