国务院称增加保障房政府投入 鼓励银行支持公租房项

路透北京9月20日电---针对中国保障房建设资金短缺难题,中国国务院周一称,中央继续增加资金补助,地方也要增加财政性资金投入,而对于公共预算支出安排不足的地区,要提高土地出让收益和地方政府债券资金安排比重.

新华社报导援引周一举行的国务院常务会议称,中国将继续大力推进保障性安居工程特别是公租房建设,加快实现住有所居的目标.中国将规范和利用企业债券融资,专项用于公租房等建设.

"在加强管理、防范风险的基础上,银行业金融机构可以向实行公司化运作并符合信贷条件的公租房项目直接发放贷款,也可向符合条件的地方政府融资平台公司发放贷款."国务院常务会议称.

对于保障房,中国要确保用地供应,落实好税费减免政策.引导企业、其他机构参与建设运营,多渠道增加公租房供应.公租房项目可以规划建设配套商业服务设施,统一管理经营,以实现资金平衡.

为抑制房价过快上涨,中国正在施行严格的房地产调控政策,而大规模建设保障房则是此次调控政策中的重要一环.

中国住房和城乡建设部此前公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).

中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.(完)