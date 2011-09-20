标普下调意大利主权信用评等

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
(新增市场和分析师的反应)
* 标普下调意大利主权信用评等一个级距,或再次调降
* 称经济趋疲且政治陷入僵局
* 欧元下滑,投资者寻求避险
路透9月20日电---评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.
标普称此举反映了其认为意大利经济增长前景趋弱的观点.随後,欧元跌逾0.005美元至1.3606美元.
该机构称,意大利脆弱的执政联盟以及议会内部的政策分歧,有可能限制政府果断应对充满挑战的国内外宏观经济环境的能力.
标普称,"我们认为,意大利的国家改革计划所包含的措施以及实施时间表,对提振该国经济似乎没有多少作用,特别是在财政紧缩和正实施撙节举措的背景下."
标普的行动令人意外,市场本以为穆迪更可能率先调降意大利评级.穆迪上周表示将在一个月内决定采取什麽行动.
此次意大利评级下调之际,正值希腊为满足金主提出的进一步财政撙节要求而大伤脑筋.
"这同样是负面消息,"野村资深分析师Stephen Roberts表示.
"这只会加大希腊危机扩散的风险,而且已经在市场中掀起一波避险热潮,"他指出,该消息令澳元闻声大跌.
标普500指数期货也下跌0.7%,原先预期亚洲股市周二的反弹现在看起来已经无望.
欧洲股市周一已经下滑,意大利和西班牙公债收益率大幅飙升,因市场担心希腊违约,此外周末欧盟财长会议未能就解决欧债危机的新举措达成一致,让形势更加错综复杂.
国际金主周一向希腊表示,其必须缩小公共部门并改善税收,藉以避免在数周之内耗尽资金,而投资人则是因为欧洲的政治挫折而出脱高风险的欧元区资产.
希腊财政部长Evangelos Venizelos与欧盟和国际货币组织(IMF)的高阶官员召开电话会议,希腊方面称这是一场"建设性的和实质性的"会谈.此前雅典方面已承诺将尽量采取必要的节约措施,以赢取下一阶段的援助金.
在周二傍晚恢复举行会谈之前,IMF驻希腊代表提出雅典当局必须采取的措施,以在下月取得80亿欧元的援助金,应付派发薪资及退休金之需.(完)
--编译 兰秀娟/郑茵;审校 张涛/张明钧
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