韩国七家储蓄银行被叫停 储户称政府将付出政治代价

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透首尔9月19日电(记者 Ju-min Park)---韩国政府周日勒令七家储蓄银行停业，此举激发了储户对总统李明博及其政府的怒火，称他们在明年选举中将付出沉重的政治代价。
数以百计的储户愤怒抗议，一些抗议者向其中一家被叫停银行Jeil储蓄银行扔垃圾，并大声抨击李明博及执政党大国家党。
韩国金融监管部门周日要求Jeil024100.KS和Tomato等七家储蓄银行暂停营业。不良房地产项目贷款导致韩国银行业资产品质恶化。
51岁的家庭主妇Lee Min-suk说：“在当前经济环境糟糕的背景下，这件事对大国家党一点好处都没有。”
“我怀疑，政客或政府官员一直在试图掩盖问题，从而导致了情况恶化。”
李明博政府以及大国家党因经济问题处理不善、贫富差距拉大、以及大型企业获优待，而备受舆论指责。
现代证券(Hyundai Securities)银行业分析师Koo Kyung-hoe表示：“人们对储蓄银行业失去信心，这个问题会一直纠缠着政府官员。”
周一，数以百计的储户聚集在Tomato储蓄银行总部附近，有储户踹门，并围攻试图安抚他们的银行董事长。
一位金姓储户说：“政府官员应对此负责。他们现在在做什麽？”
今年迄今韩国已有16家储蓄银行被叫停。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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