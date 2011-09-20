《KEMP专栏》理想的油价预测应该长得什麽样?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(John Kemp是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp; 编译 张涛/程琳/蔡美珍
路透伦敦9月16日电---对于原油和其它大宗商品价格的预测多数不准,这是大家都知道的事情.
我以前针对目前预测方法存在的问题写过文章,要求预测者把不确定性考虑在内,以概率分布的形式发表预测,而不是提供一个单一的估值.
那麽,好的价格预测应该是什麽样呢?
最重要的是,预测必须承认市场供需方面的不确定性.应该以概率分布的形式来表示供应与需求前景.
对于需求与供应,应该有一个中心预测,以及一系列外围结果,基于(a)根据以前估计错误所得出的平常可变性水平;(b)评估不确定性高于还是低于平常水平; (c)反映预计会影响风险平衡的具体因素的偏度.
把供应与需求的所有概率分布合在一起,就得出关于预期市场平衡状况的联合分布或概率面,这是做出概率化价格预测的基础.
这好像很复杂,其实统计学相当简单,而且在天气预报等许多领域得到普遍应用.
实际上,概率方法已经深入大宗商品市场,在所有期货与选择权交易中得到使用.对冲者和投机客把自己对各种结果的估计(主观看法),与远期曲线及波动率平面所反映的(客观)概率预测加以比较,决定是否买进或和卖出期货与选择权合约.
正如一名资深市场参与者所言,"远期曲线不是我们的预测,而是我们交易的参照."
改采概率化预测,将使分析师也能像其多数客户那样采用这种方法,从而大大改善预测的有用性.
**解决价格方面的矛盾**
使用概率方法预测油价的必要性,在能源资料协会(EIA)9月"油市报告"一篇评论文章中得到突出体现.该报告指出,"让市场观察人士备感困惑的是,经济增长和石油需求指标趋弱,与每桶110美元的原油价格互相矛盾."
金融时报周四一篇题为"交易商对油市前景看法不同"的文章也提到这个问题,称一些押注油价下跌的宏观对冲基金,与多数预期油价上涨的实货交易商在打一场"艰苦卓绝的战斗".
看跌的宏观基金在押注,美国及其它发达经济体增长放缓,或许还有新兴市场也受拖累放缓,将打击石油需求,从而压低油价.相反,实货交易商则关注布兰特原油逆价差,并将价差走坚视作供应紧张的迹象.双方都没错,但都没有总揽全局,因此可以说是在鸡同鸭讲.
在宏观前景不确定性事实上超出许多人所想承认的情况下,实货交易商是假设需求一定,主要看重供应面.宏观对冲基金则是假设供应面一定,忽略诸多非宏观风险.
双方都只看其中一个因素的概率分布(宏观基金是看需求,许多实货交易商是看供应),而将另一个视为给定因素.
许多实货交易商认为油价偏低,因实货市场目前供应紧张,2011和2012年还可能进一步短缺.但这背後的假设是需求一定,且美国及其它经济体将避免二次衰退.
宏观对冲基金则认为油价太高,因经济前景恶化,但他们对供应问题的考虑太少.
不过,若将供需两方面的概率分布都考虑在内,这种矛盾就会消失.
供应持续紧张的预期令油价仍居110美元高位,而对经济衰退风险的忧虑则阻止油价进一步上涨.
**应重概率分布,而非数字估值**
概率预测是合理了解油市的基本要素.光是供应及需求的预估值,无法涵盖影响市场参与者看法及价格形成的所有相关资讯范畴.
以需求面为例,日前路透对100多位宏观预测专家的调查显示,在美国、英国、及欧元区的范围内,只有两人预测2011年第三季会有某地区出现负成长的情况,没有人预测第四季会有任何负成长.
针对2011年第三季到2012年第四季的成长情况,在789个季度预估值之中,只有三个预估值显示产出将下滑(占所有预估值比例不到0.4%)
季度调查图表(here)
多数预测专家预测成长速度缓慢,但北大西洋的主要经济体会躲过明显衰退.如果有所谓的"停滞速度",也就是如果经济低于这个速度时,衰退力量将自我强化,那麽这些预测专家全都认为北大西洋经济体可以躲过一劫.
整体而言,石油分析师必须根据宏观分析师的成长预估资料,这也可以说明,为什麽多数的油价预测都假设欧美经济体不会二度衰退.
但是呈现在路透调查里、并作为多数油市展望输入资料的宏观预测值,都是根据一个单纯的单一估值,或是"最有可能"情况.
唯有当上档及下档风险对称,这种单一数字估值才会有用.但事实上,目前这些估值隐匿了大量下档风险,因此大多数的风险都无法呈现在公布的油价预测中.
根据华尔街日报周四刊出的一项预测专家调查,"经济分析师认为未来12个月美国步入衰退的机率为三分之一,分析师亦怀疑美联储下周会议的任何行动能够改变这个局面."
美国经济谘商会认为衰退机率是45%,华尔街日报指出,自1988年以来,每当经济谘商会认为衰退机率高于40%,之後经济便会衰退.
华尔街日报与路透调查的访问对象有极大的重叠性,但对可能性最大结果的单一数字预测,无法反映出下档风险程度的变化.
当石油分析师以简单的单一数字预测,而非概率分布,作为石油需求预估之中的经济前景因素时,他们便遗漏了一块重要资讯.
过去的环境允许石油分析师忽略市场供需面的许多不确定性,或是将不确定性以"风险平衡状况"的简单描述带过.
但随着市场的前瞻性质愈来愈明显,对冲及投机客的部位愈做愈远,预测中期变数的必要性,以及估算这些预测值的不确定性程度,变得愈来愈重要.
未来两三年,随着客户要求提供所有可能结果的更多细节,而不只是最主要的趋势倾向,可能会有更多预测是以概率分布的形式呈现,甚至根据不同情境而大幅简化的形式.(完)
--译文审校 龚芳
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