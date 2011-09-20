西方国家担心伊朗和朝鲜在核问题上“暗渡陈仓”

焦点：消息人士称东芝不再领衔英国及印度核电项目
路透伦敦/东京2月3日 - 直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。
路透维也纳9月18日电(记者 Fredrik Dahl)---这可谓是西方国家最大的核扩散噩梦之一，即日益孤立的伊朗和朝鲜或许正在就研发原子弹的技术或材料进行暗中交易。
卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)的专家马克・海布斯(Mark Hibbs)表示：“这种关系对朝鲜和伊朗而言都是合乎逻辑且有利的。”
联合国在去年的一份报告中就曾暗示，朝鲜可能向伊朗，以及叙利亚和缅甸提供禁止输出的原子能技术。
德国一家报纸上月曾报导称，朝鲜加强了与伊朗的合作，并向其提供了一套也许能帮助伊朗制造核武器的电脑程序。这可能是此类合作的征兆之一。
海布斯表示：“外界有不少报导和传言，相关政府和国际原子能机构也并未就此否认，这说明朝鲜和伊朗之间的双边核合作或许真得有迹可循。”
尽管这对两个面临制裁的国家而言说得通，或许还能给朝鲜政府带来一些迫切需要的资金，但类似这些交易的范围和性质依然扑朔迷离，如果确有其事的话。
美国核科学家赫克(Siegfried Hecker)表示：“想要搞清楚朝鲜和伊朗在核世界中的关系似乎非常难。我们就是不清楚。”
赫克表示，这与两国之间的导弹合作形成对比。朝鲜在导弹和修建相关工厂方面都给予了伊朗帮助。
赫克表示，对于任何一个想阻止核武器扩散的人来说，伊朗和朝鲜之间可能存在的原子能技术转移都是很头疼的大问题。
伊朗的核计划是基于铀浓缩活动，朝鲜曾两次进行基于钸材料的核试验。
赫克本月在维也纳的外交官研讨会上说：“他们可谓形成很好互补。他们在技术交流方面有很多可以协同合作之处。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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