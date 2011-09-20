标普下调意大利主权信用评等

评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧. 该机构称意大利脆弱的执政联盟以及议会内部的政策分歧,有可能限制政府果断应对充满挑战的国内外宏观经济环境的能力. 路透