奥巴马公布3万亿美元减赤计划

美国总统奥巴马周一提出一项3.6万亿美元的计划,以削减美国预算赤字,其中包括对富豪加税.但共和党人予以反对,指其为政治秀,并明确表示该提案难以成为法律. 奥巴马誓言否决任何只靠削减支出来减赤的计划.他的建议为2012年大选前两党意识形态之争埋下伏笔.共和党反对加税. 路透