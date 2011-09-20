喜马拉雅山区地震死亡人数升至63人

喜马拉雅山区6.9级地震周一已导致印度、尼泊尔和中国西藏地区共63人死亡。印度-中国西藏边境一警方发言人称：“情况仍旧十分危险。自昨晚以来，我们已营救了400多人。”青藏高原边缘的锡金邦北部灾情最为严重。最终伤亡人数或许数日後才能确认，但边境警方认?死亡人数不会很高。路透