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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 09:44 BJT

国务院称增加保障房政府投入

针对中国保障房建设资金短缺难题,中国国务院周一在常务会议表示,中央继续增加资金补助,地方也要增加财政性资金投入,而对于公共预算支出安排不足的地区,要提高土地出让收益和地方政府债券资金安排比重.中国将规范和利用企业债券融资,专项用于公租房等建设. 路透

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