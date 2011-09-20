中韩非正式讨论扩大双边贸易本币使用--官员

韩国企划财政部官员申霁润周一表示,韩国与中国已经非正式讨论在双边商品贸易中增加本币的使用. 关于促进人民币和韩元在贸易中的使用,''和中国有很多非正式的讨论,''他并补充说,增加本币使用的基本理念中韩双方有着相同看法,不过有更多细节需要讨论.路透