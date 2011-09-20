香港《经济日报》：美欧债斗差 资金无奈选美国

9月20日

美国总统奥巴马昨晚公布的削赤方案,既加税又不肯减社福开支,共和党声言反对.美国政治争拗没完没了,削赤无期,但债务问题还可一拖再拖.反之,欧洲债务危机迫在眉睫,不见转机,随时车毁人亡.奥巴马昨向国会的超级委员会,抛出3万亿美元削赤方案,一半来自加税,当中包括所谓"巴菲特税",即向有钱人开刀,但他坚拒大减医疗及社福开支,共和党狠批奥巴马意图挑起阶级对立,反对到底.

奥巴马未出师,两党已尖锐对立,相信超级委员会,直至11月的死线,仍会就计划争拗不休,互相指摘对方没有诚意灭赤,把美国债台高筑之责任,互相推搪.美国两党早已将债务问题作为明年总统选举的前哨战,党争凌驾理性,故在明年大选前也难达致削赤共识.虽然美国两党不断争拗,加上美债危机难有即时及有效的解决方案,但环球资金在全球危机不断、经济步向衰退下,仍要买美元及美债作避险.此因美国仍无即时赖债危机,美债问题只会不断地拖,不断遭政治问题缠绕,但欧债危机就在眼前,欧猪国家有即时恶化之虞.

以希腊为例,上周欧盟与欧洲央行已经表明,要希腊多裁减10万名公务员,才能获得下一轮欧盟及国际货币基金组织的融资.可见两个机构对希腊政府的执行能力及决心存疑,惟有教希腊怎样做,并施加更大压力.市场已经怀疑,究竟希腊还有没有能力还钱,甚至要为希腊一旦破产作准备.另一欧猪意大利,尽管国会通过削赤方案,但居然没有公务员减薪及大力削减公共开支.意国国会仍要就削赤与地方政府商讨详情,按过往惯例,为免得罪选民,政府不可能大动作撙节开支.难怪有投资者怀疑,意大利要在後年平衡预算,简直天方夜谭.

美债与GDP比例较欧元区高、今年财赤亦较欧元区大,但美债短期烂帐风险极低,欧盟各国尤其德法则对解决欧猪债务问题,三心两意,缺乏决心及能力,希腊可能随时立即破产、意大利债务则正急速恶化,故眼前危机远甚于美国.此令环球资金现时只能由一个极不安全的欧洲,流向不安全的美国,这荒谬现象短期难见纾解.