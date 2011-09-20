日本称年底将实现福岛核电站冷停堆

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透维也纳9月19日电---日本核电站事故担当相细野豪志周一对联合国原子能机构称，日本力争在今年年底前，使福岛核电站受损反应堆实现“冷停堆”。
日本政府曾表示，实现冷停堆是核电站周边疏散民众重返家园的前提条件。
日本政府和东京电力(9501.T)曾称，计划在明年1月前实现冷停堆。
细野豪志在国际原子能机构（IAEA）年度成员国大会上称：“我们将把目标时间提前，力争在年底前实现冷停堆。”
IAEA总干事天野之弥上周称，目前福岛核电站反应堆情况“基本稳定”。
东电本月朝着冷停堆目标又迈近一步，三座受损反应堆中已有两座温度降至沸点以下。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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