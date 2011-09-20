包钢稀土高价收储或利好稀土行业

路透北京9月20日电---中国主要的稀土生产商之一内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(600111.SS)周一公告称,通过下属的国际贸易公司,以高于当前市场价的价格,收购镨钕氧化稀土产品.业内人士认为,此举或利好整个稀土行业.

氧化镨钕是重要的稀土原料,在经过冶炼後产成金属镨钕,广泛应用于钕铁硼永磁等各个稀土下游行业.

上海证券报周二援引包钢稀土管理层的表态称,此次收购行为属于企业层面的收储,目的在于对市场形成支撑,但现在还没有明确的收购量和收购持续时间计划.

"包钢稀土在此时明确提出收储底价,时点巧妙,相信将对市场形成有效刺激,"上证报引述业内人士称.

行业整体去库存一段时间後,稀土抛压缓解,价格渐现企稳回暖信号;同时,下跌後的稀土价格渐或下游认可,随着行业旺季的逐步到来,下游产商补库存的动力有所增强.

上证报并根据瑞道金属网报价称,目前氧化镨钕的市场报价在82万元-85万元人民币/吨,而包钢稀土的收购价为不高于90万元/吨(含税).

包钢稀土周二早盘上涨1.65%,报56.12元,沪综指则小跌0.28%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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