欧债危机影响至发展中国家 世行敦促协同举措

路透华盛顿9月19日电---世界银行行长佐利克周一表示,发达国家债务危机恶化导致的投资者信心下降趋势已经传导至发展中国家,并敦促各国采取"协同举措".

佐利克称,自8月欧元区债务危机恶化以及标普调降美国债信评级以来,发展中国家股市一直受创,资本流入减缓.

"8月发生的事件开始显示向新兴市场蔓延的迹象,"佐利克对记者表示.本周将在华盛顿召开全球财长会议.

他说,对发展中国家的外国直接投资势头迄今良好,但世界银行在密切关注事态进展.

"一个新的、更大的风险临近.市场下跌,信心下降可能促使发展中国家投资下滑,消费回落,"佐利克说."这要求我们密切关注未来几个月的数据,以判断欧美信心所受影响是否也开始冲击到亚洲或其他新兴市场的企业和消费者."

佐利克指出,较贫困国家应对经济低迷的财政空间不及2008年,一些国家在走货币政策的险棋,以试图平衡通胀压力与发达国家带来的相关风险.

佐利克还警告道,经济压力上升可能导致贸易保护主义压力的升温.

对于欧元区,佐利克称,欧元区必须面对基本面问题,不仅是流动性问题,还有主权债务、银行业稳定性和成员国竞争力问题.(完)