中国因安全考虑仍增持美债--媒体

路透北京9月20日电---中国目前仍是美国最大债主,人民日报引述权威机构专家指出,考虑到安全性等因素,中国将会继续增持美国国债.

人民日报海外版援引国际金融与国际经济研究室副主任闫小娜称,美元虽在贬值,但至今还没有其他货币能与其安全性相比.

闫小娜称,在欧洲主权债务危机仍然持续的情况下,美元资产相对欧元资产还是比较安全;在日本经济仍然受地震影响、日元汇率已经二战後的历史高位运行情况下,美元资产也较日元资产安全.

"全世界的资本流动仍然还没有找到新的流动模式.在这种情况下,美元资产仍然是所有国际金融市场上的次优选择."闫小娜称.

报导并援引财政部财政科学研究所副所长王朝才称,外汇储备资金用出去首先要确保稳定性和安全性,"不买美债买什麽?买股票安全性更差."

中国目前拥有3.2万亿美元外汇储备.而美国财政部近日公布:中国今年7月份持有美国国债1.1735万亿美元,比6月份的1.1655万亿美元增持了80亿美元,这已是中国连续第四个月增持美债,并且是连续14个月稳定在1万亿美元以上.

上海师范大学商学院经济学教授朱颖则估计,到2015年,中国持有美国国债的数额将超过3万亿美元,占外国持有美国国债的比重将超过1/3.

中国外汇储备的资产配比是国家机密,但中国一直在努力向外汇储备投资多元化发展.

针对可以将外汇储备投资在黄金或资源类产品的建议.专家指出,中国外汇储备因必须满足外商和内商的经常性兑换需求,所以不可能大笔投向不能及时变现的黄金、石油、矿物等资产.同时,大量外汇投资这类资产,必定推高这类产品的价格从而造成市场恐慌.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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