卡恩道歉被批缺乏诚意 有作秀之嫌

路透巴黎9月19日电（记者 Vicky Buffery）---国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周日就涉嫌性侵纽约一家酒店服务员向法国人民道歉，但法国媒体称其缺乏诚意、纯属“作秀”，是试图为自己重返政坛打伏笔。

法国TF1周日黄金时段节目对卡恩的此次访问，吸引了多达1,350万名电视观众，创下法国新闻类节目2005年以来收视高位。卡恩在节目中表示对其自身判断失当、但属你情我愿的行为无比悔恨。

卡恩称对犯下道德错误感到後悔，但对自己被当作罪犯对待感到不满，称过程中他并未使用暴力。

法国左翼《解放报》（Liberation）周一评论称：“这一切看来都是事先准备过、排练过、牢记于心、精心设计的，就像是预先录制的一样。”

这是卡恩在纽约被控性侵以来首次接受电视采访，但许多人认为他是故作姿态。性侵案不仅中止了他在IMF的生涯，也断送其参选法国总统的机会。

卡恩接受采访时身穿深色西服，在谈及性侵话题时明显局促不安。他手持一份纽约检方的报告复印件，强调有证据证明他未使用暴力。

《解放报》社论作者Vicent Giret写道：“他周日的忏悔缺乏诚意。”

巴黎一位自称名为Jean-Marie的办公室职员告诉路透电视：“他看上去不真诚，似乎是准备好了的，有些虚伪。”（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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