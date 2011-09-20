美国暴力犯罪连续第四年大幅减少

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透华盛顿9月19日电---美国联邦调查局（FBI）周一称，2010年美国暴力犯罪案件连续第四年大幅减少，但东北部谋杀犯罪率猛增，主要是波士顿和纽约凶杀案增加。
经济低迷期犯罪案件往往增加，而美国去年失业率居高不下时，谋杀、强奸、故意伤害等暴力犯罪案件倒减少6%。FBI从全美执法机构收集的最终数据显示，去年财产犯罪同比减少2.7%。
数据显示，去年美国东北部大城市凶杀案呈两位数增长。波士顿去年发生73起凶杀案，谋杀案发生率上升46%，纽约市和纽瓦克市则分别上升13.8%和12.5%。
FBI称，全美总体谋杀案发生率减少4.2%。
多个犯罪率较高的大城市地区出现谋杀案发生率下降。洛杉矶和底特律谋杀率分别下降6.5%和15%。由于经济低迷，底特律人口数量大幅减少。
汽车盗窃案减少7.4%，入室盗窃案下降2%。
欲了解更多细节，请浏览FBI网页（here）。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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