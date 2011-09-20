美国将对中国申请强制执行判决诉讼

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透华盛顿9月19日电---据美国贸易代表办公室的一份报告称,美国贸易官员周二将宣布针对中国申请强制执行判决诉讼.
该报告从一个商业团体获得,称美国贸易代表柯克"将举行新闻发布会,宣布针对中国申请强制执行判决诉讼."
行动可能会针对中国稀土出口限令.
此外,美国很多民主党人士一直报怨中国的汇率政策,敦促贸易代表办公室为此立案.(完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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