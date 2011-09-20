欧元区共同债券计划论战正酣 中国因素或起作用

2008年9月18日在法兰克福拍到的欧元标志。 REUTERS/Alex Grimm

* 中国愿意见到一个稳定的欧洲市场

* 北京寻求外汇储备多元化,降低对美国公债的依赖

* 中国内部对于投资欧洲资产可能存在争论

* 中国明年领导人换届前动作谨慎

路透巴黎9月19日电---一方面,欧洲政要们在为是否应该发行欧元区共同债券来帮助解决主权债务危机而争论不休;另一方面,中国则有可能对讨论的结果产生影响.

欧洲是中国最大的出口市场,中国领导人也明确表示,希望欧盟能够避免金融崩溃,以免引发全球性衰退.

中国也希望3.2万亿美元的外汇储备实现多元化,降低对美国公债的依赖.而早在上个月标准普尔因美国减赤问题陷入政治僵局而调降美国主权债信评级之前,中国就已经开始了行动.

在上周举行的一场全球经济论坛上,中国总理温家宝说:"欧洲国家正面临着主权债务问题.我们曾不止一次地表示,中国愿意伸出援手,我们将继续投资于欧洲."

不过他提醒主要发达国家应该整顿财政,并敦促欧洲相应地承认中国的市场经济地位--这可以让中国在欧盟的反倾销措施面前更好的保护自己.

不过鉴于中国当前的汇率制度,国有经济的统治地位以及知识产权保护不力等贸易摩擦问题,欧洲迄今仍未对此给予承认.

但根据世界贸易组织(WTO)规则,中国将在2016年自动取得这个资格.因此提前认可中国的市场经济地位,可以让欧洲在几乎不付出经济代价的情况下赢得政治上的好处.

前欧盟驻香港和日本特使、目前从事企业顾问工作的Etienne Reuter表示:"满足中国需求,通过承认市场经济地位给中国'面子',欧洲在这些方面一直不够敏感."

中国同时也希望欧盟解除1989年六四事件後实施的对华武器禁运.而要达到这个目标更难,因为这需要全体成员国一致同意.

**中国在购进欧元区债券**

欧盟负责债务危机管理的官员曾私下表示,中国是为数不多在二级市场上买入一些欧元区国家债券的大型海外投资者之一,尽管其购入操作是暗中进行的.

今年1月法国《论坛报》(La Tribune)曾基于泄漏的消息报导称,中国外汇储备中欧元区公债的持有比例略高于7%.而一位欧盟高级官员评论道,该则报导"大致准确".

根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划,欧元区救助基金为援助希腊、爱尔兰和葡萄牙而发行的AAA级债券中,据信有很大一部分被中国买走.

中国政府的问题在于,顶级欧洲债券缺乏,满足不了其投资需求.

由于投资者争相避险,德国和英国公债的收益率(殖利率)均已低于通胀率.

**中国的契机**

法国投行Natixis驻巴黎中国经济分析师Bei Xu说:"一个稳定的、能够发行欧元债券的欧元区,符合中国的利益.但中国究竟能不能影响欧洲国家的决策呢?我持怀疑态度."

"按照中国人的思维方式,危机背後总是蕴含着契机.汉语中危机这个词便可以拆解成'危'和'机'两个字."

她表示,如果"不发生极端的危机情况",短期而言购买意大利公债对中国来说是合算的,因为意大利公债仍然是欧洲市场规模最大、流动性最好的公债之一,收益率水平也具有吸引力.

不只中国一家渴望具有市场深度、流动性以及联合担保的欧洲债务工具.

"需求还来自其它方面--中东主权财富基金,日本,以及欧元区内部的大型机构,比如需要避险投资渠道的大型保险公司."

俄罗斯财长库德林对路透表示,如果欧元区扩大其金融稳定机制并发行欧元区联合债券,莫斯科乐于投资.不过他表示目前还没有关于具体购买的谈判.

**中国内部存在不同意见**

显然在中国当局内部,对于驰援欧洲的利弊还存在着争议.

同样在温家宝发表讲话的经济论坛上,中国央行货币政策委员李稻葵表示,中国不应该大量购买欧洲债券.

中国官方报纸人民日报海外版撰文称,中国不应该单枪匹马地行动,而是应该与包括IMF在内的其它债权方一同行动,并呼吁欧元区确保中国投资的安全.

中国社科院亚太研究所所长李向阳表示:"在欧洲债务潜在系统性风险面前,中国既要发挥负责任大国的所应该发挥的作用,也要以投资安全为先决条件."

"欧盟-中国,共同的未来"一文的撰写者之一Reuter表示,尽管温家宝希望扩大对海外事务的参与并向欧洲伸出援手,但领导层内部的保守派则认为,中国应保持审慎,不要过多的卷入海外事务.

Bei Xu表示,从互联网博客的内容看,中国舆论的主流是提醒投资欧洲资产要谨慎.

Absolute Strategy Research金融顾问David Bowers表示,尽管发行欧元区共同债券看上去行得通,但无论是中国还是欧洲,还都没有做好承担个中风险的准备.

明年中国将迎来领导层换届,在此之前中国不太可能采取大的战略性动作.而欧洲进一步财政一体化的政治意愿也还不够强,目前德国国内正就此进行着激烈的辩论.

"中国要打交道的是德国人.同中国一样,德国是拥有AAA评级的国家,也像中国一样奉行重商主义.中国或能够助其避免给德国纳税人背上沉重的债务."

Bowers指出,中国有望在两年内取代法国,成为德国最大的贸易夥伴.

"他们(中国)需要等一下德国的态度,看明白德国想在欧洲怎麽做,"他补充到.(完)