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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 11:54 BJT

里维拉创大联盟救援新纪录

纽约洋基老牌救援投手里维拉周一在对阵明尼苏达双城比赛的第九局让对手三上三下，助洋基6-4锁定胜利，并赢下个人生涯第602次救援成功，创下大联盟最高救援纪录。洋基队友们冲出球员座席，向41岁的里维拉表示祝贺，稍後将他推上洋基主场的投手丘，让他接受球迷的欢呼。路透

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