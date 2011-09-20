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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 11:56 BJT

西班牙男篮瞄准奥运金牌

蝉联欧锦赛冠军後，西班牙男篮将目标瞄准了球队唯一缺少一个奖项——奥运篮球赛金牌。周日在立陶宛欧洲男子篮球锦标赛决赛中，由洛杉矶湖人球星保罗・加索尔领军的西班牙男篮以98-85赢法国，宣布了其对欧洲篮球的统治地位。加索尔表示球队明年伦敦奥运会时只瞄准夺金。路透

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