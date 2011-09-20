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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 11:55 BJT

汉堡解雇主帅厄宁

德甲汉堡俱乐部周一宣布主帅厄宁下课。汉堡在新赛季德甲联赛表现创俱乐部开局最差纪录，六轮比赛输掉五场，目前排名垫底。俱乐部体育总监阿尼森称：“自从上周六主场0-1输球，我们这两天时间多次激烈商讨，最终作出（解雇厄宁）的决定。”路透

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