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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 11:55 BJT

保加利亚主帅马特乌斯下课

保加利亚足协周一宣布，主帅马特乌斯将不再执教国家队，双方同意不再续约。保加利亚足协主席米哈伊洛夫告诉记者：“马特乌斯的合约不会再续。他执教期间，保加利亚成绩糟糕，而且他与球员之间关系紧张。”马特乌斯去年9月份开始执教保加利亚，他也是1966年以来保加利亚的首位外籍教练。路透

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