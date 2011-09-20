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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 20日 星期二 11:55 BJT

穆雷：如不满足需求 球员不惧罢工

英国网球名将穆雷周一称，如果官员们不听呼吁、不去尽快改善满满的赛程安排，世界顶尖球员“不惧”罢工。很多年来，10次大满贯得主纳达尔等顶尖球员一直在抱怨网球赛事日程安排过于拥挤，顶尖球员必须参加四大满贯、八项大师赛以及赛末世界巡回赛总决赛以及一系列低层次锦标赛等等。路透

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