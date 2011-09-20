* 日经指数下跌1.4%,MSCI除日本以外亚太地区股指下跌1.3%

* 美国股指期货下跌0.8%

* 欧元/美元约在1.3615美元,下跌0.5%

* 布兰特原油跌破每桶109美元

* 避险需求推低10年期日债收益率至0.985%

路透新加坡9月20日电---亚洲股市与欧元周二下跌,此前评级机构标普调降意大利债信评级,希腊则与国际金主会谈以避免在数周内耗尽现金,市场担心欧债危机将把全球金融系统推入全面性银行危机.

原油价格在周一大跌後进一步走低,市场担心欧元区危机对经济的伤害或损及工业需求,在周一打压油价.

美元走坚,因投资者寻求通过美元避险,尽管市场预期美国联邦储备委员会(美联储)本周将出台更多宽松举措.

评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.

"这只会加剧希腊问题的蔓延风险,并激励了市场的避险情绪,"野村驻悉尼的资深分析师Stephen Roberts表示,并指出,受该消息影响,澳元大跌.

日本股市日经指数下跌1.4%,部分为补跌行情,因昨日东京市场因假期休市而其他市场下跌.摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外的亚太股指下跌1.3%.

MSCI指数目前较4月的2011年高点下跌22.3%,已进入熊市区域.

标准普尔500指数期货下跌0.8%,显示美国股市料将开低,美股周一下跌约1%.

自7月末以来,欧债危机及美国经济衰退疑虑阴影持续打压全球市场.

**希腊谈判**

国际金主周一向希腊表示,其必须缩小公共部门并改善税收,藉以避免在数周之内耗尽资金.

希腊财政部长Evangelos Venizelos与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的高阶官员周二稍晚将再度召开电话会议.

希腊财政部称,谈判在希腊获得下一笔援助所必须采取的举措方面,接近达成协议.希腊需要拿到这笔约80亿欧元的资金,用于支付下月的薪资和养老金.

"短期来看,在银行间拆解市场紧张态势略微缓解之际,主要看希腊是否会获得下一笔援助,"瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司表示.

欧元兑美元跌0.5%至1.3615附近,因意大利评级遭调降,澳元亦滑至一个月低位1.0166.对大宗商品价格的预期打击澳元,且澳元对全球需求前景异常敏感.

美元指数升0.3%,10年期美债收益率持稳于1.956%附近,距离上周所及60年低点1.879%不远.

较长期美国公债表现一直领先,因预期美联储周二开始的会议将通过卖短债买长债,试图推低本已处于低位的长期利率.

避险潮也提振日本政府公债,10年期日债收益率(殖利率)下降2个基点,报0.985%.

过去一个月来,拜北海产量减少和中国需求稳健等基本面条件的支撑,油价安然度过金融市场多数的动荡;然周一仍不敌广泛宏观经济面的压力,布兰特原油周一每桶跌逾3美元.

布兰特原油周二下跌0.3%,报108.88美元;美国原油跌0.4%至85.40美元.

期铜持稳于每吨8,359美元附近,周一挫低3.8%至九个月低点,并创3月以来最大单日跌幅.

金价小涨,但仍低于每盎司1,800美元.上日下跌近2%,因投资人转投美国公债和美元寻求避险.(完)