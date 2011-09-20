中国比克电池拟融资扩产车用锂电池

* 比克电池拟于年底前从战略合作者处完成5千万美元融资

* 小电池仍将作为核心业务

* 明年下半年起电动自行车电池销售料放量增长

作者 李然

路透天津9月20日电---自2008年来即一直处于亏损的中国锂电池生产商--比克电池(CBAK.O),目前正计划在今年底前从战略投资者处融资5,000万美元,以支持研发和进一步扩产电动车电池生产线,希望以安全性为主要诉求,在新能源汽车发展之际将该板块业务打造为新的增长点.

该公司首席财务官崔柯周二在其天津工厂接受路透专访时并表示,以该厂车用电池为代表的新能源业务,2012年时对整体营收的贡献比例将从目前的5%最高提升至15%,而比例最大的手机电池业务营收份额将自目前的60%下降.

虽然没有对整体业务扭亏时点作出预测,但崔柯对于电动车用电池在2015年前出现销售放量增长颇具信心,这也与中国目前寻求在新能源汽车领域实现汽车产业与国际领先水平差距的"弯道超车"相契合.

"(电动车电池)年底之前至少还需要至少增加一条生产线,也有更多的资金需求,但目前股市情况不太好,没有从资本市场融资的想法."他称.

"除了一些项目主要以银行贷款作为支撑,一部分还是希望引进战略合资夥伴,包括产业投资者、基金等,...至少要做5,000万美金,初步的东西已经有了,希望年底前(完成)."但他没有透露合作者细节.

在截至2011年6月30日的三个月间,比克电池录得净亏损725万美元,较去年同期亏损额1,826万美元缩窄.崔柯认为,亏损除受经济危机影响外,对于天津工厂的投资较大也是主要原因.

在被问及预计何时可以扭亏时,他表示,"这很难回答,天津和深圳一些项目都还需要投入.我们期望所有指标都向着扭亏去改善,(如果)我现在说未来12个月扭亏,也不太现实."

比克电池成立于2001年,其锂电池产品主要用于手机、笔记本等数码通讯产品及电动工具、电动自行车和汽车等领域,是国内的比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、天津力神电池及韩国三洋电机6764.T、日本索尼(6758.T)等电池制造商的竞争对手.

比克电池周一收挫2.19%,报0.94美元,今年以来累计挫低51.3%,跑输大盘Nasdaq指数同期1.5%的跌幅.

**仍以小电池为主业**

崔柯表示,未来比克电池深圳工厂生产的小电池(手机、笔记本等电子产品用)仍将是其核心业务,并有计划从2012财年开始在国内市场推出手机电池自有品牌,逐步导入销售和利润占比都较大的OEM客户,2013年时可能进入零售市场.

"比克无论是从产能还是品质在国内都是第一第二位的,可以用现在的品牌建立自己的渠道.从集团定位来看,手机电池市场增量不大,但还是要把这个存量市场的利润做到一定程度,保证企业在资金、现金流方面能够正常运转."他说.

他并介绍,比克电池计划通过控制成本等方式,将整体毛利率保持在现有的15%-16%左右的水平.公司每年在技术研发上的投入占营收的3%左右,目前拥有500多个专利,每年还花200-300万元人民币进行专利维护,在知识产权方面并无纠纷之忧.

公开数据显示,截至2011年6月的九个月间,比克电池用于投资活动的现金累计达2,591万美元,较上年同期2,025万元增长28%.崔柯称,本财年资本支出预算为3,500万美元,下一财年预算仍在制定当中.

**车用电池将成为新增长点**

比克电池首席技术官毛焕宇同时兼任天津公司的总经理.他表示,计划在未来一两年大幅提高电动自行车电池销量,并扩大产能迎接以电动巴士为代表的电动汽车电池需求.

他介绍道,国内电动自行车保有量达1.2亿辆,年增3,000多万台,而铅酸电池目前占比高达97.5%,在国家从环保、单车速度和重量等方面对该行业做出限制後,铅酸电池成本开始上升,重量更轻的锂电池开始具有比较优势,市场很大.

"现在的订单情况已经很稳定了,...月出货量在6,000多套.明年下半年开始冲量,2012年全年计划销售15万套,後面两年分别增长到40万和110万套."他称.

毛焕宇称,按明年15万套销量、每套900元均价计算,销售额可达1.35亿元,加上汽车电池4,500万元、储能和电芯3,000万元的收入,天津新能源板块全年营收预计可达2.1亿元人民币.

汽车业务方面比克电池已与奇瑞、一汽等14家汽车企业有合作关系,而非像其竞争对手比亚迪一样自产汽车.目前与几家车厂的合作量都不大,毛焕宇也预计,私家电动车市场受制于充电站等配套设施不足、技术和价格仍不理想等问题,可能还要三年的时间才能铺开.

因此,比克把该市场的突破口放在了各城市新能源汽车示范项目中的电动巴士身上.

毛焕宇说,虽然只是示范项目,但由于国家有补贴鼓励、公交公司可以省燃料费、汽车企业又有做节能汽车的压力,各方积极性大、可以做的量也很大,目前正在跟深圳、天津和湖北一城市政府进行接触.(完)

--审校 曾祥进

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