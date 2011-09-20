三一重工推迟香港公开招股 称市况波动

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
* 三一重工推迟香港IPO公开招股,因市况波动
* 原计划明天公开招股,占其发售股份比重5%
记者 雷美珍
路透香港9月20日电---欧洲债务危机恶化令市况更加波动,拟在香港IPO(首次公开发售)集资高至260亿港元的中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)将推迟其面向零售投资者的招股日期,但面向机构投资者的路演继续进行.
三一重工的发言人周二对路透称,三一重工原计明天(9月21日)公开招股,现将推迟,而有关方面正在重订其招股时间表,将另行通告.
这证实了汤森路透旗下IFR稍早的报导.
"因应机构投资者反应,公司决定延长路演时间."据一名熟知情况的消息人士称.
这家由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工,昨天开始路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),将成为香港市场今年第二大新股发行.
该公司原订于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为6031.HK.花旗(C.N)、中信证券国际、美银美林(BAC.N)和工银国际负责是次IPO.
欧洲债务危机有恶化迹象,拖累环球股市表现,香港恒生指数周一收挫2.8%,跌至2009年7月以来最低位後;今早开高0.48%後转跌,因评级机构标普此前调降意大利债信评级.
三一重工此举,意味着近日刚刚有所复苏的香港新股发行市场依然举步维艰.
据内地媒体稍早报导,在目前动荡和惨淡的市况下,中国新华人寿"A+H"IPO需背水一战,总体融资规模可能缩水;新华人寿拟在10月中旬接受香港交易所的聆讯後,希望在11月底之前实现H股上市,而A股或会延後.
将于下周挂牌的中国内地女鞋生产销售商鸿国国际(1028.HK)获足额认购,惟很可能倾向于在招股价区间2.30-3.24港元的底端定价.
此前规模较小的中国重型机械公司徐工机械(000425.SZ)亦将其15亿美元的IPO计划推迟一周,至下周路演.
中国最大上市券商--中信证券已设定香港IPO招股价区间,拟筹资高至151亿港元.该股获得多名基础投资者以及大户投资者承诺认购其新股,预计将录得足额认购.换言之,在近期市况剧烈波动的情况下,仍可望顺利上市.(完)
--审校 林高丽
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