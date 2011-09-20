中钢协称需求减弱 供大于求难改观

路透北京9月20日电---尽管中国正处于钢材传统的消费旺季,但形势或不容乐观.中钢协称,受经济适度放缓以及用钢行业增速放缓影响,後期国内市场钢材需求呈减弱趋势.

刊登在中钢协网站上的新闻稿称,由于中国钢铁生产保持较高水平,而用钢行业增速放缓,国际市场需求疲软令出口难度加大,中国钢材市场供大于求的局面仍难以扭转,令後期钢价承压.

"预计後期国内市场钢材需求呈减弱趋势,但有望继续保持增长."新闻稿称.

中钢协认为,煤炭、电力等资源和能源价格,以及资金和劳动力成本呈现为上升趋势,推动钢材价格8月小幅上升,预计後期钢铁生产企业成本将继续呈上升态势,对钢材价格有一定的支撑作用.

但库存上升则显示市场观望情绪加重,钢材消费强度有所下降.

数据显示,8月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1,384万吨,环比下降1万吨,连续第6个月环比下降,但降幅缩小.进入9月,钢材库存呈上升趋势,至9月第二周,钢材库存升至1,404万吨,比8月末上升了1.48%.

今年前8个月,中国累计进口铁矿石4.48亿吨,平均到岸价格为164.36美元/吨,同比上升44.8美元/吨,升幅达37.5%.因进口铁矿石价格上涨多支出外汇200亿美元左右,增加钢铁行业成本约1,300亿元人民币.

国家统计局数据,8月国内粗钢产量为5,875.2万吨,平均日产为189.52万吨,环比下降0.92%.而中钢协数据则显示,9月上旬粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%,同期中钢协会员企业粗钢日产量旬环比更是大增4.7%.(完)

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--发稿 李文科; 审校 黄凯

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