《Briancon专栏》德国态度转积极 欧元区未来露曙光

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 孙茉莉

路透伦敦9月16日电---在一片混乱的表象下,秩序或正悄然浮现.过去几周当谈及欧盟危机可能的长期解决之道时,德国官员讲话显得更加积极.眼下德国仍坚持那些背负沉重债务的二线国家要采取果断的财政变革.关于未来,德国总理梅克尔等官员明确表达可以进行开诚布公的讨论,不存在任何禁区.德国摆出的新姿态,势必会受到夥伴国的全力支持.

在欧元区财长会议前夕,梅克尔重申反对推出所谓的"欧元区共同债券"--这被视为解决欧元区疑难杂症的万能药被提了太多次.梅克尔确信,象类似这样的共同债券,只有欧元区成员国同意遵守严苛的预算纪律,并坚持进行财政整固才能采行.这将需要数年的时间才能完成,决不是为了应付当前危机而匆忙上马.

听话听音,显然德国方面的基调已经改变.尤其是德国政府官员目前谈到的危机後的欧元区.虽仍是众说纷纭:财政部长朔伊布勒和劳工部长Ursula von der Leyen的观点就不尽相同.不过梅克尔自己就公开表示要修改欧元区条约,改革其监管.这帮助了反对参与援助的执政党--目前梅克尔的执政联盟在大选中屡受重创,支持援助的在野党--社会党和绿党在大选中则一路领先,虽然这恐怕对他们的欧元立场也几无作用.

德国短期政策目标明确,即竭尽一切必要方式隔离开希腊问题的蔓延,且至少在希腊有序违约前也会伸出援手.就梅克尔来看,在2013年之前这应不会发生,届时欧元区永久性援助基金开始运作.不过关于新近的衰退威胁,这位德国总理应承认,包括希腊在内经济增长是根本所在.在准备引领欧洲之际,德国若想要进一步加码,将需同意二线国家的撙节措施要有所放宽,或者同意本国推出一些刺激措施.(完)

--译文审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。