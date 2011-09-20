WGC预测今年中国黄金需求增10%

路透蒙特利尔9月19日电（记者 Jan Harvey）---世界黄金协会（WGC）周一称，今年中国黄金需求可能增长10%或70吨左右，因消费者纷纷投资黄金以实现资产保值。

该协会称，去年中国黄金需求量约706吨，但有明显的向上空间。

WGC远东董事总经理郑良豪(Albert Cheng)在伦敦金银市场协会（LBMA）年会间隙告诉路透：“从黄金投资和珠宝需求看， （中国今年黄金需求）将增长10%或约70吨。”

“这个数字可不算小。我从来不愿作这类预测，但我得说中国今年黄金需求增长10%并非不可能。”

他说，由于股票和房地产等传统投资产品眼下价格波动很大，一些中国投资者选择黄金进行资产保值。

WGC两年前曾预测中国黄金需求在未来10年增长一倍。目前中国是全球第二大黄金消费国，仅次于印度。

郑良豪称，今年第二季度，中印两国黄金消费量占全球消费总量的54%，因此若其需求继续增长，必然值得关注。

中国黄金需求若增长，将对该国黄金进口产生重大影响，去年进口量为240吨。

中国是世界最大原生金生产国，但国内黄金产量不够满足国内需求。

郑良豪说：“上半年中国黄金需求旺盛，国内供应赶不上需求，就需要靠进口来填补供应缺口。”

黄金矿业服务公司(GFMS)上周称，今年上半年黄金珠宝消费增长7.5%，主要归因于中印两国旺盛需求，其他多数地区整体呈下滑趋势。

该机构称，上半年中国黄金珠宝需求增长近40吨，金条需求亦大增。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。