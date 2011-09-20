中朝合营惠山青年铜矿周一投产

路透香港9月20日电---中国万向集团与朝鲜合作开发的惠山青年铜矿周一投产，预计每年可向中国供应7万吨的铜精矿。

新华社报导称，这个位于朝鲜两江道惠山市的铜矿，由中朝合资企业--惠中矿业合营公司运营。该合营公司由万向集团子公司与朝鲜采掘省于2007年11月1日成立。

消息人士周二对路透表示，该矿距中国吉林省长白市很近，万向集团拥有该矿51%所有权。

消息人士称，该矿设计年产能为5-7万吨铜精矿，全部铜精矿都将卖给中国。

消息人士透露，若生产进展顺利，该合资企业将启动第二阶段建设，扩大产能。但消息人士未透露时间表或产能扩大目标方面的细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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