中国将于下周发射天宫一号

路透北京9月20日电---新华社周二报导称，中国“天宫一号”目标飞行器将于9月27日至30日在酒泉卫星发射中心择机发射。此举将进一步拉近中国与美国、俄罗斯等航天大国的距离。

新华称，中国载人航天工程新闻发言人20日宣布，天宫一号目标飞行器、长征二F运载火箭组合体已从酒泉卫星发射中心垂直总装测试厂房顺利转运至发射区。报导没有提供其他细节。

虽然中国的天宫一号大小远不及俄美等国联合运作的国际空间站，但它标志着中国太空技术能力的不断提升。

天空一号进入运行轨道後，中国将利用它来练习航天器空间交会对接等运营长期空间站所需的技术。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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