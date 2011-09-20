EIA预计到2035年全球石油消费增27%

路透华盛顿9月19日电---美国政府周一称,未来25年全球石油消费可能增长逾四分之一,不过预估中没有纳入美国即将规定汽车制造商必须提高燃料效率的因素.

美国能源资料协会(EIA)在其年度国际能源展望中预计,2035年全球石油需求量料攀升至每日1.122亿桶.这将较2011年的每日8,820万桶增长27%,较EIA去年的预估上升1.4%.

EIA称,"石油消费的增长多数来自于交通运输行业所使用的液体燃料,该行业没有重大的技术进展,液体燃料继续提供大量所需的能源."

IEA的预测基于当前的政府政策,没有纳入任何提案或可能实施的法规,包括近期所宣布的要求汽车厂商在2025年以前能源效率达到平均每加仑54.5英里的美国燃料经济标准.

EIA的预估以2008年作为基准年,预计2008年至2035年间全球石油消费每日增长2,690万桶.传统石油产出增速预计为每日1,150万桶,不到上述需求增幅的一半.

未来24年石油输出国组织(OPEC)料增加闲置产能,以维持它们在全球液体燃料产出中40%的份额.

不过在总体石油产出中,OPEC的传统石油产出料提供每日1,030万桶的增量,低于之前预估的1,150万桶.

非OPEC国家的传统石油产出预计每日增加710万桶,高于去年预估的480万桶.

EIA预计,2035年生物燃料和油砂等非传统液态燃料产出料增至每日1,310万桶,2008年为每日390万桶.

该机构预计未来24年全球总体能源消费将增长53%,中国和印度等发展中国家的需求领先.

由于美国、加拿大和中国的页岩气产量大幅增长,从2008年开始天然气的消费将每年增长1.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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