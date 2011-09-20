黄金魅力减退 欧债危机提振美元吸引力

路透纽约9月19日电---随着欧洲债务危机愈演愈烈,低收益的美国政府公债和备受打压的美元突然间变得比黄金更具吸引力.

本月金价攀升至每盎司逾1,900美元的纪录高位後,过去两周已下跌约8%,而其中四分之一的跌幅出现在周一.

投资者转而将资金投向美国长期公债以及美元,即便美国联邦储备委员会(FED,美联储)誓言至少在2013年中期前,会将短期利率控制在近零水准.

Nuveen资产管理公司的资深投资经理Wan-Chong Kung表示,"全球市场非常动荡.在投资者心中,没有几个真正安全的投资品种."

在过去几个月中,黄金被认为是最为稳健的避险品种之一,特别是目前发达经济体成长低迷且债务缠身,一直要努力保持本币弱势,以提振经济和出口.

有人担心大规模的货币和财政刺激举措最终将助长通胀,而这种担忧也推高了金价.

外界担忧希腊可能出现违约并波及其他债务沉重的欧元区国家,引发欧洲银行业出现大规模亏损,投资者因此重回更具深度和安全性的美元.

芝加哥Vision Financial Markets的金属交易主管David Meger表示,"人们直接持有现金,而不是投向黄金等避险资产."

**获利了结**

有人认为,金价回落或许是早期介入的投资者锁定部分获利的迹象.

今年初金价在每盎司1,400美元左右,之後一路稳步上扬.金价于夏季大幅攀升,本月创下了逾1,920美元的纪录高点.

Tempus Consulting外汇交易副总裁Greg Salvaggio表示,"黄金有一些失色,但仍是少有的几个近期为投资者带来回报的投资品之一."

"炒外汇?祝你好运.太平洋投资管理公司(PIMCO)四个月前就建议出脱美国公债了,"他说.

Fischer Francis Trees & Watt外汇交易主管Adnan Akant称,事实上黄金是投资者手中为数不多的可以抛售来弥补股票,或其他风险资产亏损的投资品.

他表示,在2008年9月中旬雷曼兄弟倒闭後,金价起初随着投资者急于避险而大涨了15%左右.但在当年的10月底,金价大跌了20%,因投资者被迫要追加保证金或出脱风险交易.

"在目前我们所处的动荡市况下,人们不得不抛售."

在市场陷入困境时,类似的情况往往会提振美元,因借入低息美元买入高收益资产的投资者在後者价值缩水时,不得不匆忙回购美元.

瑞郎也是传统的避险品种,但瑞士央行出手遏制其兑欧元的涨势,令更多寻求避险的资金涌向美元.

**美元也可能下跌**

若风险偏好改善,或美联储本周宣布采取更多激进的货币宽松举措,超出了市场预期,则美元还会下跌.

交易商表示,若金价触及1,700美元则有可能反弹,因期待未来收益的买家会逢低建仓.现货金最新报1,778.49美元.

但目前来看,投资者很难放弃美国公债,即便他们可能在其他领域获得更为可观的收益.

DoubleLine Capital的政府公债经理人Gregory Whiteley表示,美国利率处于纪录低位,使得投资者倾向于减持收益微薄的较长期美债.

"但我们时常看到,每天早上你一进来就发现30年期美债又涨了一个大点,因欧洲情况发展更为负面.这种情况还会更糟,让利率押注变得更加危险."(完)

--编译 张荻;审校 龚芳

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