沪综指小幅收高 A股成交额继续萎缩

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京9月20日电---中国股市沪综指周二小幅收高,在金融类股的带动下自逾十四个月低位回升,但A股成交额续创14个半月新低.分析人士认为,盘中虽再创新低,但并未出现恐慌性抛售,相反市场积累的反弹动能需要释放,短线出现一波小行情的概率较大.
沪综指收报2,447.755点,涨9.96点,或0.41%,盘中一度创出去年7月19日以来的低点2,426.703点;上证180金融指数收高0.89%.
沪市A股成交额继续萎缩至478亿元人民币,续创14个半月来新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.
湘财证券分析师徐广福认为,市场连续下跌後具有反弹需求,空仓数量也在上升,令大盘刷新年内低点後没有出现恐慌性抛售,有些"跌无可跌"的意味;做多动力正在加强,短线市场出现小行情的可能性较大.
他并认为,标普调降意大利债信评级一事并未引起国内市场较大反应,说明在希腊、美国等遭调降评级後市场已经对此有所预期.
标普将意大利债信评等从A+调降至A,先于穆迪行动.原预期穆迪会成为首家调降意大利评级的机构.标普警告称,意大利经济成长前景恶化,且政治不确定性带来风险.
沪深300指数10月合约尾盘报2,698.2点,涨0.57%,成交量为184,088手.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。