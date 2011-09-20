三菱重工遭黑客攻击似未造成秘密外泄--日官员

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透东京9月20日电---日本防卫大臣一川保夫周二表示，日本最大国防承包商三菱重工(7011.T)遭遇的网络黑客攻击似乎并未危及敏感或保密信息。
一川保夫没有说明哪些信息面临风险。
他告诉记者，“我已经听说该公司遭遇网络黑客攻击，但我没有听说重要数据泄漏出（该公司）”。
三菱重工周一称，电脑系统在8月遭到入侵，包括IP地址等网络信息可能已经外泄。
日本《读卖新闻》援引未具名消息人士的话报导称，一家电脑安全公司的调查显示，攻击建立了与14家海外站点的连接，包括分布在中国、香港、美国和印度的至少20台服务器。
三菱重工一位发言人表示，计划在9月底完成调查，除此之外不愿作出进一步置评。这是日本国防工业已知遭遇的首次网络黑客攻击。
日本时事社周二援引三菱重工社长Hideaki Ohmiya的话报导称，他预计网络攻击造成的损失有限。
但日本防卫省对没有收到相关汇报表示关切。防卫省发言人称，“防卫省没有（从三菱重工）收到相关问题的报告，这非常令人遗憾。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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