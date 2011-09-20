富裕港人青睐亚洲资产 继续增持人民币--汇丰

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透香港9月20日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二发布亚太区富裕人士调查报告称,接近六成香港(59%)和中国内地(59%)富户均准备在未来六个月内,投资于大中华区和东南亚的基金和股票;香港富裕人士将继续增加人民币存款.
汇丰的该项调查于2011年3-5月期间,在亚洲八个主要市场内,访问4,408位平均流动资产值及/或按揭价值最高、年龄介乎18-65岁的富裕人士.
调查结果显示,香港富裕的人均流动资产值高达315,116美元,居亚洲首位.其次是澳洲(296,297美元)、新加坡(293,774美元)、中国(159,253美元)、台湾(156,936美元)等.
香港投资者的流动资产有22%投放于外汇及存款,尤其以人民币为主.超过一半的香港富裕人士(53%)持有人民币存款,并有45%的人准备在下半年增持人民币存款.
"虽然近期市场波动不定,经济前景不甚明朗,但亚洲的增长潜力仍然强劲.香港富裕人士继续看好人民币投资并准备增加人民币存款,令人十分鼓舞,因为人民币投资的需求势将随之加强."汇丰亚太区财富管理业务区域主管李锦荣表示.
调查结果并显示,中国内地富裕人士的平均年龄为36岁,是区内最年轻的.其次为印尼(38岁)和印度(39岁).中国内地近五分之一的富户(18%)是没有孩子的双薪夫妇,另外五分之一是未婚人士,与澳洲相似.
此外,过去一年内,亚洲富裕人士平均有61%表示资产净值有所增长.印度富户(81%)居首位,其馀是马来西亚(66%)、印尼(63%)、香港(63%)、中国(59%)、澳洲(56%)、台湾(54%)和新加坡(48%).(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
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