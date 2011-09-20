美国高校困难不少 评级稳定--穆迪

路透华盛顿9月19日电---穆迪投资者服务周一称，自2008年以来，全美公立、私立大学普遍面临捐赠基金亏损、流动性收窄、校友捐赠减少、地方政府援助减少以及学生抵制学费上涨等诸多困难。

该评级机构表示，这些问题导致评级活动增加，但“大学评级整体相对稳定。”

2007-2009年经济衰退重创美国各州收入，金融危机令很多大学的捐赠基金严重亏损。为保证小学、初中教育不受影响，很多州开始削减高等教育资金。

穆迪在一份特别报告中称：“迄今为止，在穆迪评级的美国非营利性公立和私立大学中，还没有出现违约或破产的情况，凸显该行业信用的强度与韧性。”穆迪在报告中指出了影响大学评级调整的主要因素。

穆迪称，社会对于高等教育的需求继续上升，学校的捐赠基金和资产负债表重新向好。捐赠亦将向好。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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