美国政策捉襟见肘 恐重蹈日本覆辙

记者 Steven C. Johnson 编译 张明钧

路透纽约9月19日电---随着美国经济成长有气无力,恐将再度探向衰退,且对决策人士的信心也已下滑,投资人开始了解与应对下述观念:美国陷入日本式失落的十年可能已有数年之久.

若果真如此,未来数年恐将极为艰困.美国家庭和日本家庭不同之处,在于债务偏高且储蓄偏低.与此同时,庞大的财政赤字使得美国无法像日本一样,藉由政界推动庞大的政府支出来振兴经济.

简言之,在经济成长持久低迷之际,美国经济容忍不下丝毫错误.

"我愈发相信我们正朝那个方向发展."太平洋投资管理公司(PIMCO)投资经理Scott Mather表示."我们所面对的状况恐比日本还要艰困."

并非所有分析师都认为美国会重蹈日本的覆辙,但市场已经出现警讯.

美国房市泡沫破灭的三年後,10年期美债收益率(殖利率)难以守在2%之上,而股市则是4月起月线接连收黑.

日本10年期公债收益率自1999年以来便从未收在2%上方,日股日经指数较1990年商业不动产泡沫破灭前创下的高点低了77%.

截至2011年第二季止的美国经济产出尚未超越2008年危机爆发前的同时期水准,且短期内无望实现;路透调查分析师结果显示,明年美国有三分之一的机率重陷衰退.

"过去三四个月的金融情势动荡,显示市场已经意识到经济成长将长期迟缓."伦敦商学院(LBS)经济学教授Andrew Scott表示,"由于家庭持续还债且冻结消费,很难看出经济成长力道的来源."

**错误诊断**

奥巴马政府先前的目标为提振出口,但由于多数发达国家均已陷入困境,再加上日本、英国、瑞士及中国均对本币过度升值存有戒心,提高出口并非易事.

这意味着美国没有办法倚靠美元持续贬值来扩大出口.

"1990年代日本所面对的是全球景气蓬勃发展,而日本也是一个出口导向的经济体,因此可以善用此一策略."Mather表示.

此外,日本家庭多拥有净储蓄,而美国消费者则是靠着房价上涨来应付开支,而当房市泡沫破灭时,运用房屋融资的空间也逐渐消失.

"如果我们能够表现和日本一样好,那是算得上是幸运的了,因为日本至少还有握有庞大资金来协助度过艰困期."协助管理SunAmerica Asset Management 15亿美元资产的Michael Cheah表示.

部分分析师认为,日本和美国都对其经济病灶做出了错误的诊断.当由信贷带动的资产泡沫破灭时,债台高筑的民间部门(在日本为企业、在美国则为家庭及银行)会把重心全力放在降低债务上.

在这样的情形下,就算把利率降至零,正如美国联邦储备委员会(美联储)及日本央行所做的那样,也不会活化经济,因为并没有借款的需求.

"这就是大学所教的古典经济学不管用的案例."日本野村总合研究所首席分析师辜朝明表示,他写有"宏观经济的圣杯:日本经济大萧条的教训"一书.

**刺激政策大辩论**

辜朝明表示,日本最後祭出强力的财政刺激政策,以填补民间部门所遗留下的缺口,且避免经济陷入全面衰退.到2006年,日本经济成长已经开始回升,且利率也走高,但之後受到2008年金融危机冲击,复苏动能消退.

"日本花了15年时间才复苏,因其并未持续性地运用刺激政策."他说道,"如果美国能够持续实行财政刺激政策3-5年的时间,我相信经济会更快地走出泥淖."

对于投资人而言,这可是个大哉问.

由于美国预算赤字相当于经济产出的比率已名列世界前茅,政界反对财政刺激政策的声浪节节升高.

此外,美国政府公债有近半数是由海外投资人所持有,而近期美国财政部数据显示,近几个月来对美债需求已见下滑.

诚然,庞大的财政刺激政策也让日本的债务负担窜升,如今日本政府负债几乎已是经济产出的两倍有余.日本政府先前能够透过向国民借钱加以支应,但这样的情势恐将随着人口老化退休者渐增而有所改变.

"但日本曾面临大萧条的危险,并成功地避开了.原本状况可能会更糟."麻省理工学院国际研究中心资深研究员Robert Madsen表示."运用财政政策是负责任的做法."

**通缩还是通胀**

霸菱资产管理固定收益暨货币主管Alan Wilde表示,他"仍旧深信"美国注定步上"日本失落的十年"之路.

对此他给与美联储极高评价,美联储通过购买资产计画向金融体系注入数以万亿(兆)计美元,并成功避免通缩,其行动速度要比日本央行快上许多.

事实上,他称债券投资人可能需要关注通胀情势.上周公布的数据显示,美国8月排除食品及能源价格的核心消费者物价较上年同期上涨2%,延续近期上升趋势.

"我的直觉是,到头来通胀会大幅上升."他说道,因"债市波动较前几年剧烈得多,情势变化甚大,一下子强劲反弹,又一下子因为加强监管而落入难堪的失望情绪."

这也可能导致美联储未来政策弹性空间受限.市场预期美联储9月20-21日政策会议结束後,将会调整其公债持仓,偏向较长期公债,藉以压低长期利率.此举料将不会增加货币供给,而部分人士更直言这不会对经济成长带来太大帮助.

"让公债收益率曲线更为平缓,是带动银行扩大贷放的办法吗?10年期公债收益率已经到了低点,若10年期公债收益率来到2%都无法刺激经济,1.5%也不会有什麽作用."Sentinel Asset Management固定收益主管David Brownlee表示.

"在2008年之前,经济有很大程度是靠着杠杆操作扩张,如今我们正一一解除这些操作."Brownlee补充道."很可能会见到经济连续十年呈现低成长."(完)

--译文审校 隋芬

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