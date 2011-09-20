中国企业创新投入偏低 政府支持不足--报告

路透北京9月20日电---中国国际经济交流中心周二发布研究报告称,近年来中国规模以上工业企业科技创新活动快速发展,但仍存在投入比重偏低、人员短缺且结构不合理的问题,而政府对企业科技活动的资金支持亦不足.

报告统计数据显示,2008年中国企业科技活动经费筹集总额较2004年增长1.46倍,至6,160亿元人民币,但只占工业企业主营业务收入的1.2%,"说明企业科技投入力度不大,还有很大上升空间."

报告指出,企业科技经费中政府资金占比仅为3.7%,对企业科技活动的资金支持不足,且对大中型企业的资金支持力度远远高于小企业.

2004年,大中型工业企业科技经费中政府资金占当年规模以上工业企业主营业务收入比为3%,2008年这一比例也只有3.8%;小型工业企业这一比例在2004和2008年则分别为1.1%和不到1%.

此外,在体现技术创新的主要行业--制造业中,2004-2008年,大中型制造企业和国有控股大中型制造企业新产品开发力度不断加大,开发经费增幅分别为274.62%和193.95%.

不过,同期两者的新产品销售收入增长率(分别为148.21%和112.54%)均低于开发经费增幅,表明产品开发转化的经济效益有待提高.

中国近年来不断加大对创新的支持力度.国务院总理温家宝强调,"十二五"(2011-2015年)时期,要加大科技投入,把研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重从1.75%提高到2.2%,并大力培育和发展战略性新兴产业,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业,力争形成新的支柱性产业.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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