华彬集团平衡中国与海外投资--高层

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
* 集团今年中国投资放缓,因政策面不明朗
* 全年中国区盈利增长仍将达逾20%
* 加大海外投资,明年海外收入占比料提升
作者 尹媛婷
路透北京9月20日电---主要业务集中于中国的大型投资企业--华彬集团(Reignwood)高层周二称,由于今年中国地产等政策前景尚未明朗,集团今年在中国的投资已较计划略有放缓,不过预计中国区全年盈利增长仍将超过20%.
华彬集团去年中国区盈利为4亿美元,主要来自于功能性饮料--红牛的销售.
该公司董事长特别助理郑刚在接受路透专访时并表示,今年集团在中国没有新增开发项目,基本都是仍在建设当中的项目.不过,逐渐加大了海外业务的投入,包括参股一些企业,因认为金融危机时海外具备非常好的投资机会.
"集团有些业务正在外移,肯定要平衡国内外业务的比例,最後达到整个资产增值保值的目的,"郑刚指出,"今年在中国已投资了20多亿元人民币,投资有所放缓,计划的投入比这个更大."
自今年8月欧元区债务危机恶化及标普调降美国债信评级以来,投资者信心下降趋势已开始逐步传导至发展中国家,包括股市受创,且资本流入减缓.
"明年公司的销售收入增长目标为40%-50%,"他并指出,"今年红牛的销售额已经超过了原定计划."
华彬集团由泰籍华侨严彬博士于1984年在泰国创建,并于1995年在中国区展开业务.目前集团资产总规模约为300亿元人民币,旗下现有四大主营业务,包括高端服务业、快速消费品、金融租赁及矿产资源.
目前该集团在中国投资控股的主要项目有:红牛维他命饮料公司、华彬庄园、华彬中心、北京沃德兰乐园、华彬环球航空服务有限公司、华彬大业设计装饰咨询有限公司,及华彬联合国际传媒广告有限公司等.
**中国及海外投资将更趋平衡**
针对今年集团对中国的投资呈现放缓态势,郑刚解释道,这主要是因为今年国内的很多政策都还未明朗,包括地产和旅游等政策.因而,目前在国内将主要致力于完善现有项目,新业务的开发则将主要在海外展开.
"中国几个外地城市的综合绿色片区开发的项目进度都已经有所放缓,...计划今年还有几个片区的签约,现在也都暂停了,"他表示,未来将进一步平衡国内外业务的比例.
目前,华彬集团中国区业务营收占全球总营收的比重约为80%.不过由于今年部分业务转型及新业务的加入,郑刚预计,明年集团的总收入格局可能将出现较大变化,其中海外业务的收入占比将有所提高.
他同时透露,在2008年金融危机後停工的沃德兰游乐园项目,目前集团亦正在考虑转型的问题,"可能转成商业和娱乐的形式,或将新建购物中心."
中国今年来继续实施严厉的房地产调控政策,旨在抑制地产泡沫及居高不下的房价.中国国务院总理温家宝此前亦重申,未来要继续坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.
另外,在被问及集团或旗下公司未来是否有上市计划时,华彬集团董事长秘书任专表示,集团境外分支机构未来或有境外上市计划.
华彬集团的业务覆盖广泛,旗下的快速消费品主要面对大众消费者,而绿色板块则面对高端群体.自成立以来,该集团已在新加坡、加拿大、美国、英国、德国、瑞士等国设立了分支机构.(完)
--审校 张喜良
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