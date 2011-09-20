人民币兑美元略收涨 近期维持盘整

* 人民币兑美元即期汇价收盘略涨

* 避险买盘推动,隔夜美元走强

* 意大利债信评级遭调降,引发投资者担忧

* 关注美联储会议结果

路透上海9月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二即期汇价收盘略涨,但整体仍维持了近期的窄幅盘整走势.意大利债信评级遭调降,投资者担忧欧债危机加剧,避险需求一度促隔夜美元走强,但大部分投资者仍希望在美国联邦储备委员会(美联储)议息会议後再做判断.

交易员表示,由于国际美元短期维持升势,加之客盘扰动和进口付汇的刚性需求,近期市场购汇盘成交相对活跃.

"大方向上看,一年以内人民币还是会缓慢升值的,但短期内,欧债问题没有解决,(人民币)走势应该还是震荡吧,"上海一银行交易员称.

美联储为期两天的会议今天开幕,市场仍在揣测其是否会公布更多的放松措施以刺激经济.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3843 6.3830 6.3880 6.3880 6.3848 6.3868

欧元周二在亚洲市场大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且消息人士透露,两家中国国有银行已暂停与数家欧洲银行进行外汇掉期交易.[FRX/CN]

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3430/70 6.3400

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3880/10 6.3925

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水405点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3438元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/刘昕/冉莹; 审校 张喜良/林高丽

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