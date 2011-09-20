圆梦创新型国家 中国还有多远？

* 缺乏创新的体制设计和奖励机制是硬伤

* 过于偏重经济利益的考核机制扼杀创新的源动力

* 政策应更具可操作性,科技投入机制需转变

作者 沈燕

路透北京9月20日电---中国已将建立创新型国家提升到事关经济转型成败的战略高度,但缺乏创新的体制设计和奖励机制等诸多硬伤,却让这个梦想显得有些遥远.

周二在中国国际经济交流中心举办的论坛上,参会专家们指出,过于偏重经济利益的考核机制正扼杀着企业创新的源动力,鼓励创新更需要从制度设计和机制安排上入手,转变科技投入机制,并让政策扶持更具可操作性.

"谁搞科技创新谁的经济效益指标就会下降,而中国国企的领导人是有任期的,比如我三年一期,我这个TD-SCDMA搞了10年,幸亏国资委没换我,要是说换了我,下一任领导人还干吗?"中国电信行业3G标准设计的领军人物,大唐电信原董事长周寰就指出,如何让任期制和科技的激励机制相结合?必须要有体制和机制的改革.

中国国际经济交流中心副理事长郑新立也指出,如果企业创新动力的机制不解决,扶持创新的政策执行上也会大打折扣.而中国经济发展到目前这个阶段,如果再继续靠技术引进的话,就很难实现产业升级.

周寰以电信行业为例,中国光买第一代移动通信就花了2,600-3,000亿元人民币,全部进口,中国一点没做."为什麽?中国不会做,连标准还没学会."他称.而第二代移动通信中国花了8,000亿到1万亿,绝大多数也是进口,因欧美垄断了该通信标准.

他解释称,标准是由大量的核心专利所组成并支持,写入标准的核心专利才有重大的经济价值,因此谁掌握了标准,谁就掌握了产业发展的主动权.

而创新将成为产业发展的源动力.中国已将大力培育和发展战略性新兴产业作为未来推动经济转型和转变增长方式的重要手段,如何解决好鼓励创新的体制和机制并加大投入是完成这一目标的关键.

中国近年来不断加大对创新的支持力度.国务院总理温家宝强调,"十二五"(2011-2015年)时期,要加大科技投入,把研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重从1.75%提高到2.2%,他上周在夏季达沃斯论坛上亦重申,中国将坚持创新驱动,加快转变经济发展方式.

**创新面临现实难题**

很显然,宏观认识上升到战略高度却解决不了微观领域企业创新面临的现实难题.

周寰指出,凭借垄断地位,央企能够获得很好的利润,自然创新动力不足,且目前在资金,市场及人才培养等各个方面,中国也缺乏支持创新的良好社会氛围.

而创新同时也意味着风险与担责.以"甬温事故"为例,参与了中国高铁技术研发的中国北方交大唐涛教授就称,以现在中国经济的需求,高铁一定是需要的,而自主研发是解决这个需要的根本措施,"这次事故可以说技术原因,也跟创新有关系."

身为甬温事故调查组成员的唐涛指出,单纯自主研发的产品,应该有第三方的安全评估,这次事故以後,各方也都认识到应该建立起第三方评估机制.但对一旦发生事故,各方应承担的法律责任却不明确.

"我们的规章制度没有明确界定这项工作的法律责任是什麽.如果没有这样的体制机制保证的话,可想而知以後那些重大的安全系统的研发谁还敢干?"他称.

今年7月23日晚,D301次列车在甬温线永嘉至温州之间的高架桥上与D3115次列车发生追尾事故,造成重大伤亡.事件引发中国对铁路建设投资安全性及技术方面的质疑,事故原因调查报告至今尚未公布.

而在创新型人才培养方面,中国也落于人後.郑新立提供的统计材料称,全世界评大学申报的发明专利,排名在前50名里中国一个大学都没有,说明中国大学培养创新型人才很少.

来自中国国际经济交流中心发布的研究报告称,近年来中国规模以上工业企业科技创新活动快速发展,但仍存在投入比重偏低、人员短缺且结构不合理的问题,而政府对企业科技活动的资金支持亦不足[ID:nCN1976073].

**解决良方**

中国工业企业的技术创新中,产品开发经费的投入增幅远远高于新产品销售收入的增幅.如何协调创新的巨大投入与现实经济效益的冲突,并从机制上进行安排,专家们也给出了意见.

数据显示,2004-2008年,国内大中型制造企业和国有控股大中型制造企业新产品开发经费增幅分别为274.62%和193.95%.但同期两者的新产品销售收入增长率分别为148.21%和112.54%),表明产品开发转化的经济效益有待提高.

而同期企业科技经费中政府资金占比仅为3.7%,显示政府对企业科技活动的资金支持明显不足.

周寰建议,政府应当挑选有实力的30-50家科研机构,建成国家级的科技创新基地,采用市场竞争的机制来分配资源和项目,国家给予巨大的帮助,这样才能保证在国民经济各个领域都有原动机,"否则仅靠一般的安排,我们在各行各业领域的创新能力必然长期受到压制."

国际经济交流中心秘书长陈永杰就认为,政府的科技投入机制要变,要变"伯乐相马"为"赛马相马",要改革国家科技资金的投入,特别是科技项目的管理方式.

他称,应用性的科研开发,科技成果转换,应该采取事後承认和支持为主的办法,按照一定的规划、程序、标准的要求,从社会的各类科研机构、院校和各类企业当中找寻并选择已成型或者半成型的科技成果为对象,国家在资金上给予大力支持,加快其科研成果的形成、转换和应用.

此外,要创新公平的环境,凡是有自主创新成果与业绩的企业,都要给予与其成果大小相应的同样的评价、同样的激励和同样的支持,以及对自主创新的技术多一些包容.

"对于技术研发来讲,我觉得我们国家有一个成熟的过程,这个成熟过程的本身是需要各方的呵护."唐涛称.(完)

(宿泱韫对此文亦有贡献)

--审校 曾祥进

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