全球气候协议达成预计还要等四年--Point Carbon

路透伦敦9月19日电---澳大利亚和挪威递交联合国的报告称，要等到2015年各国才能缔结具有约束力的全球排放协议。

上述两国认为，还需要四年时间才能达成具有法律约束力的协议，包括发达国家和发展中国家减排目标等。

这项协议将是对目前仅针对富裕国家的《京都议定书》的扩展。

两国在文件中称，“从德班峰会到2015年之前，应该采取分步计划，给各国时间和空间，建立信心和能力，确保形成强有力的结果。”

根据这份文件，在年底于南非德班召开的联合国气候峰会上，各国应该拟定程序，就新条约展开谈判，并开始评估和逐步提高去年作出的减排承诺。两国递交的文件发布在《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)网站上。

文件还指出，全球最贫困国家预计不会承担任何具有法律约束力的义务。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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