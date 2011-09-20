独家：中行暂停与数家欧洲银行外汇远期及掉期交易(更新版)

(新增相关银行的反应及欧元最新市况)

* 因欧债疑虑中国银行暂停与部分欧洲银行的外汇交易

* 暂停的交易主要是外汇掉期与远期

* 其他多家中资银行表示密切关注欧元区危机动向

* 另有一家国资银行暂停与部分欧资行的IRS交易

* 消息发出後欧元/美元下跌

路透上海/香港/北京9月20日电---欧洲主权债务危机愈演愈烈,中国大型银行亦做出反应.数位交易人士透露,中国银行间市场的主要做市商--中国银行(601988.SS)(3988.HK)已暂停与部分欧资银行进行外汇对手交易.

交易人士称,该大行暂停的外汇交易包括远期及掉期,暂停的交易对手包括前期被调降评的欧资银行.

此前,穆迪投资服务公司将法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)的信用评等下调了个级距,并将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)评级置于可能调降的复评名单.

消息发出後,欧元/美元早上一度急挫近30个点子,下午在欧洲交易时段则扳回跌幅逆转翻扬,因受轧空买盘、欧洲股市上涨等因素之助.

"(对他们的)外汇交易除spot(现货)外,远期和掉期都暂时停了."一位了解情况的消息人士称.

另有市场中的交易人士指出,"这家国有大行是中国银行.他们是中国最大的外汇银行,业务遍布全球,这一政策可能是针对全球业务提出的,当然也包括中国银行间市场."

路透已联络中行负责对外联络的相关人士.该人士称,目前尚不知道这件事.如果有,也只是业务部门根据其自身的交易需求做的决定.

路透亦联系了法国兴业银行、法国农业信贷银行、法国巴黎银行和瑞银,他们的发言人对此事均不予置评.

上述消息人士称,"受'魔鬼交易员'拖累的瑞士银行,也在该行暂停交易的名单中."

而另有一位市场人士则表示,据刚刚听到的消息,另一家中资国有银行将暂停与部分欧资银行在银行间市场进行人民币利率互换(IRS)交易.

"这家暂停IRS的交易对手中不包括UBS.IRS主要是瑞银在中国的分行在做,总行提供了担保,所以目前还没有限制."该人士称.

荷兰合作国际银行在亚洲的金融市场研究主管Adrian Foster在接受路透电视采访时则表示,中资行并非欧资银行的流动性的主要提供者,该消息对这些银行的业务影响不大,但释出了对它们风险的提示.

"这或许在提醒市场,一些欧洲银行的交易对手已感觉不太舒服了",他说.

2008年全球金融危机爆发时,百年老店--知名投行雷曼兄弟,因为其交易对手纷纷停止向其提供短期融资交易,导致其杠杆过大的各类型交易无法获得资金清算支持,最终宣布破产.

**其他中资银行仍在观望**

路透在上述消息传出後,分别与工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(1288.HK)(601288.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、交行、中信(601998.SS)(0998.HK)、光大(601818.SS)等中资银行以及数家外资银行进行了联络,他们都表示,目前业务照常,但在密切关注形势的变化.

"我们在银行间市场现在对外资机构的交易没有什麽变化,因为他们实际上都在境内.在境外我们就有即期外汇交易,和欧资银行的交易目前也没有什麽变化."位于北京的一家银行交易人士称.

但他表示,随着"魔鬼交易员"事件及欧债危机的影响愈演愈烈,可能会有更多银行加入限制对欧资银行交易的行列,"我们也会对事情动态进行密切跟踪,做出相应的调整."

与中资银行的审慎态度不同,外资行的表现则有些捉摸不定,显然对这类事件对外资行的负面影响较为忌讳,不愿多表态.

其中一家欧资银行的交易人士称,国内银行的反应会比较敏感,而且多是受消息驱使.外资行则有一套自己的体系,除非降评级,或股价大幅快速下跌,否则对其交易量、价格都不会有实质性影响.

"目前UBS只是被标普纳入负面观察,信用风险检查需要等到三季度财务报告公布後才会有进一步消息.外资行总体来说更为客观,既然评级未被调降,交易就正常运行."该位于上海的交易员称.

瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)此前表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约23亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历经数年期望重建信誉,此事犹如一记重击.(完)

--发稿 路透中文新闻部

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