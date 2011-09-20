西门子7月抽走在法兴的存款--消息

* 西门子抽走存款是基于绩效欠佳理由--消息

* 金融时报报导称西门子担心法国银行体质

* 西门子称金融时报报导与事实不符

* 法国兴业银行股价下挫3.1%

路透巴黎/法兰克福9月20日电---巴黎一名消息人士周二表示,德国工程集团西门子(SIEGn.DE)在7月时将存款由法国兴业银行撤出,是因为资金绩效不佳,并非因为担心法兴银行的财务体质.

金融时报先前报导称,西门子两周前从一家身份不详的法国大型银行提领出5亿欧元(6.81亿美元),部分是因为担心银行未来体质,西门子并将资金转至欧洲央行存放.

上述巴黎消息人士向路透表示,这笔资金存在法兴银行时,是属于一家投资子公司名下,但消息人士未能说明具体金额.

"西门子(从法兴)提出资金,是在(7月)公布压力测试结果之前,"消息人士称,"这次提领是基于绩效相关因素,不是法国银行业相关因素."

法兴拒绝置评.西门子表示,金融时报的报导与事实不符.

0907GMT,法兴股价下挫3.1%,在欧洲银行股之中跌幅居首.法国巴黎银行下跌2.5%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)小涨0.2%.

**降低曝险**

数位交易人士周二透露,中国银行间市场的主要做市商--中国银行(601988.SS)(3988.HK)已暂停与部分欧资银行进行外汇对手交易.而另有一位市场人士则表示,另一家中资国有银行将暂停与部分欧资银行在银行间市场进行人民币利率互换(IRS)交易.

法国巴黎银行(BNPP.PA)董事长Michel Perebeau周二接受电台采访时表示,尽管股价下跌且日前穆迪调降农业信贷及法兴的评级,但包括法巴在内的法国银行业者,并不需要新资本.

"我们目前不需要任何资本重组,"Michel Perebeau对RTL电台说.

当被问及西门子从法巴提出存款一事,他回答说:"我对此一无所知."

金融时报指出,西门子存放在欧洲央行的资金共有40-60亿欧元,多数是透过七天期存单.

金融时报引述知情人士称,西门子提出存款,一部分是担心该行未来财务状况,一部分是因为欧洲央行支付的利息更高.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。