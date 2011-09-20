中国铁矿石价格指数将推出 或为争取定价权带来曙光

* 中国铁矿石价格指数下月将出炉

* 铁矿石的"中国价格"迈出第一步

* 然矿价指数助力定价话语权尚需时日

* 辅以海外买矿等内功修炼是上策

作者 李文科/邵晓忆

路透北京9月20日电---对于铁矿石海外依存度高达六成以上的中国钢铁业而言,具有官方性质的中钢协下月将推出中国铁矿石价格指数,或许会为争取定价权带来一线曙光.

中国钢铁工业协会周二宣布,正式推出"中国铁矿石价格指数",并将于10月起按周发布.但仅靠一个指数,中国钢铁业很难获得与其庞大进口量相匹配的话语权,也难以摆脱"高成本和需求放缓"两头受挤的困境,还需辅以海外买矿提升协议矿比例、布局高附加值产品等有力措施.

"这次中钢协牵头编制发布的中国铁矿石价格指数,对促进我国钢铁工业发展、打破国际市场垄断,增强我国国际议价能力,具有战略性、标志性的意义,"中国国家发展和改革委员会副司长周望军在新闻发布会上如此表示.

不过市场人士并不乐观,其首要面临的考验是:被市场认同.

一家大型外资大宗商品交易公司的中国区研究经理称,"真正的铁矿石交易商很少看中国指数,其相对于普氏、TSI指数,这些指数(中国铁矿石价格指数)没有普适性."

中国是全球第一大铁矿石消费国,全球铁矿石海运量约三分之二是运往中国的,而中国钢企行将启动的冬储料将进一步支撑当下高企的铁矿石价格,能否在谈判中取得一定的定价权,中国指数对此仍将无可奈何.

受高成本和需求放缓影响,1-7月中国大中型钢企销售利润率仅有3.08%,同比下降0.1百分点,远低于全国规模以上工业企业6.11%的水平,亦低于中国一年期定期存款利率.

自从铁矿石长协定价体系去年崩溃之後,全球指数定价是目前铁矿石市场的基本趋势,三大矿山淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.L)(RIO.L)转向基于普氏矿石指数等的季度定价、月度定价,甚至现货定价.

**中国指数企望打破垄断**

国际上有普及率相对较高的普氏矿石指数、MB指数和TSI指数等,但中国一直没有放弃打造"中国价格",即在价格谈判中体现巨大市场在支撑矿石需求中所起到的作用.

截至目前,中国国内至少有四家机构已推出了中国铁矿石指数,除中钢协外,还包括中联钢、新华社、Mysteel(我的钢铁)等,但都没能在市场引起更多波澜.

中钢协力推的"中国铁矿石价格指数"是中国抛出的又一个信号.

中钢协推出矿价指数的目标很明确.中钢协副会长张长富表示."我们的追求的目标就是更真实,更科学,更合理,也就是更权威,这是我们的目标,我觉得我们具备这个条件,对供需双方都会有重要的参考价值."

对于中国矿价指数的价值,一家外资贸易商人士亦表示,中国推出矿价指数是件很好的事情,尤其对于了解中国国内矿石的需求以及价格动向,因为中国矿价指数的构成中不仅包括进口矿价格亦包括国产矿价.

发改委的周望军则表示,中国此前没有有力的铁矿石成本和信息依据,议价能力严重不足,导致钢价攀升、效益下降及巨额的外汇支出增加.而此次价格指数的发布,将有利于引导国内外铁矿石价格预期形成,有利于打破国际铁矿石巨头垄断市场的格局.

**立刻"给力"并不现实**

但要指望中国矿价指数立刻"给力"并不现实.上述外资贸易商人士坦言,中国矿价指数从根本上解决不了定价权缺失的问题,"不可能"替代普氏等国际指数.

"普氏这些指数拥有良好的品牌知名度,很容易被国际市场接受,也是非常难被撼动的....而中国没人懂(矿石指数)这个东西,也不会信任别人来做."他称.

中钢协对此亦有所感知,张长富此前曾表示,"不存在好像发布一个指数就可以引导价格,左右价格,取代话语权,我觉得对它言之过早,言之太高.我们也没有这种想法,我们只想客观公正的反应现状."

的确,中国指数若没有被国外的矿石交易商接受,就很难带动中国本土的交易商和企业接受."指数发布以後呢,就是参考参考的.关键是能不能和国际国内市场形成竞争,有竞争才有市场,"中国一大型民营钢厂高层亦表示.

一位分析人士更直接指出,至少目前来看,要想抗衡普氏、TSI等国际指数的品牌认可度以及多年形成的信任度是"不可能的",中国矿价指数要想得到国内企业的认可或许没难度,但通行国际仍"不可企及".

**修炼内功,熬过漫漫长途**

在成本线附近挣扎的中国钢铁业可能更需要在行业低潮时静心修炼内功,通过海外买矿提高协议矿比例、提升高附加值产品等行业核心竞争力,谋求未来发展的主动亦不是没有可能.

中国也在努力打破对外界的依赖,例如在西非投资采矿项目,中长期来看,中国投资的项目年产铁矿石规模可近2.5亿吨,不过要完全摆脱对三大巨头的依赖仍非常困难.

中国政府也非常鼓励宝山钢铁(600019.SS)、武汉钢铁(600005.SS)等钢铁企业对海外铁矿石争取更多控制权.作为中国第三大钢铁企业的武钢誓言2015年前实现铁矿石自给自足.鞍钢集团则称,其将积极进行结构调整、继续加快海外拓展的步伐并适度发展非钢产业来应对低潮,而宝钢亦考虑在海外拓展资源,以减弱矿石价格波动带来的不利影响.

中钢协数据显示,今年前8个月,中国累计进口铁矿石4.48亿吨,平均到岸价格为164.36美元/吨,同比上升44.8美元/吨,升幅达37.5%.因进口铁矿石价格上涨多支出外汇200亿美元左右,增加钢铁行业成本约1,300亿元人民币.(完)

--审校 丁淑琴

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